Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programına ev sahipliği yaptı. Programa Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

Etkinlik, Çocuk Üniversitesi bünyesinde eğitim alan anasınıfı öğrencilerinin, anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı. Öğrencilerin yanı sıra anneanne ve babaanneler de programa davet edilerek sevgi dolu anlara tanıklık etti.

Kutlama kapsamında minikler, özenle hazırladıkları müzikli gösteriyle sahne aldı. Miniklerin sergilediği performans büyük alkış aldı. Ardından ise, Anneler Günü için özel olarak hazırlanan pasta kesildi. Canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçiren anneler, program sonunda çocuklarının el emeğiyle hazırladıkları çiçekleri hediye etmesi ile duygusal anlar yaşadı.

Canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.