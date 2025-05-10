Elazığ’da TÜBİTAK destekli Bilim ve Sanat Merkezindeki fuar açıldı. Fuarda 20 proje görücüye çıktı.

Öğrencilerin kendi projelerini hazırlayarak, iç dünyasını renklendirmeye ve geliştirmeye öncülük etmeyi amaçlayan Elazığ Bilim ve Sanat merkezi fuarı, 9 Mayıs itibariyle öğrencilerine kapılarını açtı. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sorumlu öğretmenleri aracılığıyla hazırladıkları projeleri fuarda sergiledi. Fuar açılışına, Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Balta, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Türk Eğitim Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden Sefa Fırat, "Burada, İngilizce branşında arkadaşımla birlikte projemi sergilemeye geldim. Birçok katılım sağlayan kişi oldu. Katılım sağlayanlara teşekkür ederim’’ dedi.

Elif Özdemir ise ’’Doğal bitkilerden elde ettiğimiz pigment ve boya projemizle katılım sağladık programa. Bizim için çok eğlenceli ve çok öğretici bir çalışma oldu’’ diye konuştu.

Programı organize eden öğretmen Osman Adıgüzel de "Elazığ Bilim Sanat Merkezi olarak, 20 proje müracaatımız mevcuttu. Bu projelerimiz desteklenmeye ve sunulmaya hak kazandı. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğretmenlerimize ise teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki senelerde de çalışmalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.