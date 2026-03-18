18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tören düzenlendi. Elazığ Valiliği, Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'nin çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Yapılan duaların ardından Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler, şehitliklere karanfil bıraktı.