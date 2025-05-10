Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir traktör fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın boya kazanı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.