Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu anasınıfı öğrencileri, ’Dilimizin Zenginlikleri’ projesi kapsamında "Bir Yumak Macera" kitabını etkileşimli bir şekilde öğrenmek için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Anasınıfı öğretmeni Refika Coşkun önderliğinde, öğrenci ve veliler Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Erdem Sevim’in desteğiyle atık materyallerden atkılar ördü. Bu süreçte çocuklar hem küçük kas becerilerini geliştirdi hem de üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Atkılar, velilerin de isteği ve desteğiyle Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Denizcik Şehmus Sağır İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştırıldı. Hediyeler, sınıf öğretmeni Semra Tohumcu aracılığıyla miniklere teslim edildi. Öğrencilerin atkıları büyük bir sevinçle karşıladığını belirten öğretmen Tohumcu, "Çocuklar o kadar mutlu oldular ki, atkıları boyunlarından çıkarmak istemediler" dedi.

Atkılarının başka bir şehirdeki akranları tarafından kullanıldığını gören Ertuğrul Gazi İlkokulu anasınıfı öğrencileri de büyük bir mutluluk yaşadı. Paylaşmayı öğrenen minikler, bu anlamlı deneyimle hem üretmenin hem de yardımlaşmanın önemini kavradı.