DÜZCE(İHA) - Düzce Körpeşler Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi, Minik 112 Projesi tanıtıldı. Uygulamalı etkinliklerle çocuklara hem doğru diş fırçalama hem de acil durum bilinci kazandırıldı.

Körpeşler Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, hem ağız ve diş sağlığı hem de acil durum bilinci konusunda önemli bilgiler edindi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara, diş sağlığının korunmasının önemi anlatılırken doğru diş fırçalama teknikleri maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Program kapsamında ayrıca Minik 112 Projesi tanıtıldı. Okul bahçesine getirilen ambulansı yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin nasıl aranması gerektiğini öğrendi. Hangi durumlarda ambulans çağrılması gerektiği ve hattın gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemi de uygulamalı olarak anlatıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansın çalışma sistemi hakkında bilgilendirilen öğrencilere, trafikte ambulanslara geçiş üstünlüğü sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Eğitici ve bilgilendirici içeriklerle gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanmaları hedeflendi.