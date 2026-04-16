Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu sene 5.'si düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği'nde final heyecanı yaşandı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Bahçeşehir Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme şenliğine 7 spor kulübünden 180 sporcu katıldı. Kız ve erkek yarışmacıların 18 farklı kategoride mücadele ettiği yarışma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Minik sporcular dereceye girebilmek için kulaç atarken, aileleri de tribünden heyecanla çocuklarını izledi. Final yarışları ile sona eren şenlikte, tüm sporculara sertifikalar verildi.

Genel sıralamada, Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü birinci olurken, Düzce Yıldızlar Spor Kulübü ikinci, Düzce Doğa Su Sporları Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren kulüplere kupaları takdim edildi.