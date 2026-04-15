DÜZCE(İHA) - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden emekli olan Öğretim Elemanı Dr. Dilek Demirezen, bir kanser hastasının tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu şeyin şefkat olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kanser Ve' başlıklı konferans Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Erbaş, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tunca, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Konferansta Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden emekli olan Öğretim Elemanı Dr. Dilek Demirezen bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İnsanın hayat yolculuğunu bir araçla seyahat eden şoför olarak betimleyen Dr. Dilek Demirezen, aracı kullanan şoförün nasıl araç içerisindeki arıza uyarı ışıklarını her zaman kontrol ederek yol gidiyorsa; tıpkı insanlarında duygu durumunu gösteren uyarı ışıkları olduğunu ve bu uyarı ışıklarının farkında olarak yaşamını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. İnsanın duygu göstergesinde; öfke, üzüntü, kaygı, tiksinti ve neşe olduğunu paylaşan Demirezen, hayat yolculuğunda bir sorunla karşılaşıldığında bu duyguların zihni ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 'Hangi duygu durumunun içerisinde olduğunu anlarsan, o duygunun seni yönetmesini engellersin. Öfkenin farkında olursan öfkeyle hareket etmezsin' şeklinde konuşan Dilek Demirezen, hayat yolculuğunda kişiye eşlik eden çocukluk dönemi (iç çocuk), ergenlik dönemi, deneyimleri ve 'Elalem ne der?' düşüncesi karşılaşılan sorunları, hastalıkları yönetmede etkili olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Bir kanser hastasının tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu şeyin şefkat olduğunu vurgulayan Demirezen, 'Kanser tedavisi gören bir kişiye; güçlü olmalısın, savaşmalısın, sen bunu yenersin gibi cümleler kurmanıza gerek yok. Onun yanında olmanız, ihtiyaçlarına yardımcı olmanız her şeyden daha etkili oluyor. En büyük moral da hastanın kendisi istemeden onun sorunlarını çözmek oluyor' dedi.

Kanser hastasının tedavi sürecinde onkologların bu ekibin lideri olduğunu hatırlatan Demirezen, uzman olmayan kişilerin sözlerine dikkat edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Hastalık sürecinde yaşadıklarını 'Ölemedim' adlı kitabında anlatan emekli Dilek Demirezen, etkinlik sonunda okurları için imza töreni de düzenledi.

Konferans, plaket ve belge takdiminin ardından sona erdi.