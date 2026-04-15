Karabiga Belediyesi, planlı ve programlı çalışmalarla şehrin ulaşım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda otobüs güzergahı olarak bilinen ana hatta 100 bin metrekarelik üstyapı projesi başladı.

Karabiga Belediyesi, şehrin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan ve otobüs güzergahı olarak bilinen ana hat üzerinde kapsamlı yenileme çalışmalarını başlattı. Meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, dualar eşliğinde 'Bismillah' denilerek çalışmalara ilk adım atıldı.

Toplam 5 kilometrelik ana hat üzerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, yaklaşık 100 bin metrekare parke taş ve kaldırım yenilemesi yapılacak. Proje çerçevesinde kaldırımlar baştan sona yenilenirken, modern aydınlatma sistemleri kurulacak ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgeye daha estetik bir görünüm kazandırılacak.

Karabiga'da üstyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdüren belediye, bugüne kadar 207 bin 400 metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Yeni ana hat projesinin tamamlanmasıyla birlikte Karabiga'nın üstyapısının en ücra sokaklar dahil tamamı yenilenmiş olacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şunları söyledi: 'Karabiga'mıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan ana hattımızda yenileme çalışmalarına başladık. Meclis üyelerimiz ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte dualarla ilk adımı attık. Bu proje ile sadece yollarımızı değil, yaşam alanlarımızı da daha konforlu, güvenli ve estetik hale getiriyoruz. Bugüne kadar üstyapı çalışmalarımızda önemli mesafe kat ettik. Bu yeni çalışma ile birlikte Karabiga'mızın üstyapısını tamamen yenilemiş olacağız. Karabiga'mıza hayırlı olsun.'