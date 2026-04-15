Zonguldak'ta Turizm Haftası'nın 50. yılı, 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun tarafından anıta çelenk sunuldu.

'Turizm evrensel bir değerdir'

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, turizmin ekonomik bir faaliyetin ötesinde toplumları kaynaştıran ve kültürler arası köprü kuran evrensel bir değer olduğuna dikkati çekti. Zonguldak'ın sanayi kimliğinin yanı sıra turizmde de yükselen bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini belirten Dursun, 'Yaylalarımız, şelalelerimiz, mağaralarımız ve sahillerimiz Zonguldak'ı cazip hale getiriyor' ifadelerini kullandı.

Dursun, kentin doğal güzelliklerinin ekoturizm ve doğa sporları için fırsatlar sunduğunu, kültürel değerlerin de önemli bir turizm unsuru olduğunu sözlerine ekledi.

Filyos Tios Antik Kenti ve Kadıoğlu Mozaikleri turizme kazandırılıyor

Kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarına değinen İl Müdürü Dursun, Filyos Tios Antik Kenti ve Ereğli İnönü Mağarası'ndaki kazıların sürdüğünü, Kadıoğlu Mozaikleri için hazırlanan ziyaretçi merkezinin ise tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Madencilik tarihi turizme entegre ediliyor

Endüstriyel miras turizminin Zonguldak için önemini vurgulayan Taner Dursun, 'Fener Bölgesi, Varagel Tüneli, Üzülmez Kültür Vadisi, Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı gibi alanlar gelişimimizi destekliyor' dedi. Dursun ayrıca, 'Karaelmas Ekspresi' projesinin de kente ilgiyi artırdığını kaydetti.

Etkinlikler kapsamında Ekin Uzunlar konser verecek

Turizm Haftası etkinliklerinin şehir geneline yayılacağını aktaran Dursun, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 'Yaşayan Miras Şöleni' ile el sanatları ve geleneksel oyunların vatandaşlarla buluşacağını açıkladı. Etkinlikler kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar'ın konser vereceği ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Eyvah Nadir' adlı oyununun sahneleneceği bildirildi.

Program, halk oyunları ve mehter takımı gösterisiyle sona erdi.