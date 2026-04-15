DÜZCE(İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde Düzce Ekonomi Zirvesi planlama toplantısında bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce İhracat Akademisi imza töreni için Düzce'de bulunan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Musa Demir ve Ticaret Bakanlığı heyeti Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düzce Ekonomi Zirvesi planlama toplantısında bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık'ın ev sahipliğinde Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen öğle yemeği programının ardından gerçekleşen toplantıda; önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey bürokratların ve ildeki tüm paydaşların da katılacağı Ekonomi Zirvesi programı yapılması konusu gündeme geldi. Gerçekleşen toplantıda, zirvenin içeriği, kapsamı, düzenlenmesi için planlanan tarih aralığı gibi konular görüşüldü.

Toplantının akabinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Ticaret Bakanlığı heyeti Konuralp Antik Kenti'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan heyet, Roma dönemi kalıntıları ve Düzce Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmalarını inceledi.

Ziyaret programının son bölümünde ise Düzce Üniversitesi Merkez Kampüsü ziyaret edildi. Ziyarette imzalanan protokolün detayları ve izlenecek yol haritası istişare edilirken toplantının sonunda üniversite kampüsünde saha ziyaretleri de gerçekleştirildi.