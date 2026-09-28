Mersin İnşaat Müteahhitler Birliği (MİMDER) Başkanı Kenan Peker, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 14. Grup seçimleri öncesinde Mavi Liste’ye destek vereceklerini açıkladı. Peker, “Biz büyük bir aileyiz. Sonuç ne olursa olsun kazanan sektörümüz ve Mersin olmalı” dedi.

MTSO 14. Grup seçimlerinde iki listenin yarışacağını belirten Peker, MİMDER çatısı altında uzun yıllardır birlikte çalıştıkları meslektaşlarının Mavi Liste’den aday olmasını sektör açısından önemli bulduğunu söyledi.

Peker, Mavi Liste’nin kazanmasının inşaat sektörünün sorunlarını MTSO’dan federasyon, konfederasyon ve TOBB İnşaat Meclisi’ne uzanan platformlarda daha etkin biçimde gündeme taşıyacağını ifade etti. Bu kurumlar arasında güçlü bir çözüm diyaloğu kurulmasını önemsediklerini vurguladı.

Sektörü farklı görevlerde temsil ettiğini hatırlatan Peker; ruhsat, iskân ve imar süreçleri, yapı denetimi, bürokratik uygulamalar ve artan maliyetler gibi konularda çözüm için çalıştıklarını belirtti. Seçimde aday listesinde şahsen yer almadığını söyleyen Peker, meslektaşlarının ortak taleplerinin Mavi Liste tarafından takip edileceğine inandığını dile getirdi.

“Bizim için mesele makam veya unvan değil; Mersin’in inşaat sektörünün MTSO’da güçlü, etkin ve çözüm odaklı bir anlayışla temsil edilmesidir” diyen Peker, sektör sorunlarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, sonuç alınana kadar gündemde tutulması gerektiğini kaydetti.

Peker, tüm adaylara başarı dileyerek meslektaşlarını 3 Ekim’de sandığa gitmeye ve Mavi Liste’ye destek vermeye çağırdı. “Farklı listelerde yer alsak da ortak paydamız sektörümüzdür” diyen Peker, seçim sonuçlarının Mersin ve inşaat sektörü için hayırlı olmasını temenni etti.