Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, şube müdürleri ve itfaiye personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ziyarette itfaiye teşkilatının çalışmaları ve afetlere müdahale kapasitesi değerlendirildi. Mersin'in geniş yüzölçümü, uzun kıyı şeridi, orman yangınları, taşkınlar ve farklı afet riskleri nedeniyle itfaiye teşkilatının önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Seçer, 'Mersin gibi dinamik bir şehirde itfaiye teşkilatı da dinamik olmak zorunda' dedi.

Seçer, 2023 yılından bu yana 240 itfaiye erinin göreve başladığını belirterek, ATA Eğitim Merkezinin, personelin afetlere hazırlanmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Yeni personel alımlarının da devam edeceğini ifade eden Seçer, itfaiyenin teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ise Mersin itfaiyesinin 610 personel, 35 istasyon ve 115 araçla görev yaptığını belirtti. Tuğluoğlu, teşkilatın yangınların yanı sıra arama-kurtarma, teknik kurtarma, yangın önleme ve denetim ile halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

Mersin itfaiyesinin yılın ilk 6 ayında 8 bin olaya müdahale ettiğini belirten Tuğluoğlu, olaylara en kısa sürede müdahale etme hızında belediyeler arasında Türkiye'de ikinci sırada olduklarını ifade etti.