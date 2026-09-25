Mersin'de 3 çocuk annesi 69 yaşındaki Fatma Dinç'in hayatı çatma olarak tabir edilen naylonlarla kaplı yaşam alanında geçti, muhtar ve gönüllülerin imece usulü desteğiyle ilk defa gerçek bir evi oldu. Evinin çok güzel olduğunu belirten Fatma teyze, anahtarını göstererek 'İlk defa anahtarım oldu, ilk defa da evim oldu' ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Sümeklilier Sokak No: 4'de yaşayan 69 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Dinç'in hayatı zorluklarla geçti. 5 yıl felçli annesine bakan ardından da evlenen Fatma Dinç, 6 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle vefat eden eşiyle 33 yıl önce şuanda yaşadığı yerdeki naylonlarla kaplı çatmaya yerleşti. Bugüne kadar hiç evi olmayan Fatma teyzenin durumunu öğrenen mahalle muhtarı Ali Salma, çevresindeki herkesten destek istedi. Muhtar Ali Salma ile adliyede çalışan gönüllü yardımseverlerden Ali Selman Kurt'un girişimleriyle Fatma teyzenin ev sahibi olması için çalışma gerçekleştirildi. Erdemli 'deki bir çok gönüllü hayırseverin de desteğiyle imece usulü kısa sürede çatma yıkılarak yerine 2 odalı bir ev yapıldı. Fatma teyze evine yerleşti mutluluğunu ise, herkesi evine davet ederek gösterdi.

'İlk defa böyle bir evde oturuyorum, ak süt gibi yaptılar'

6 yıl önce eşinin vefat ettiğini belirten Fatma Dinç,' Ben de 33 senedir burada çatmadı otururdum. Muhtarımız da geldi çatmaya baktı. Çatmanın yıkılıp aktığını gördü. Komşularımla, gönüllülerle bir oldular benim çatmamı yıktılar, evimi yaptılar. Ben de 33 senedir bu kapıya geldim geleli ev görmedim, evde oturmadım. İlk defa böyle bir evde oturuyorum, ak süt gibi yaptılar verdiler. Evim çok güzel, bundan iyisi can sağlığı. Konu komşum gelsin, bu kapıdan içeri geçsin, ekmeğimi yesin, suyumu içsin, halımı hatırımı sorsun' dedi.

Kendisine destek olan herkese dua ettiğini belirten Fatma teyze, evinin anahtarını göstererek 'İlk defa anahtarım oldu, ilk defa da evim oldu' ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

'Yevmiyeye giden bile 200 lirasını getirip verdi'

Mahallenin eksiklerini gezmeye başladığını anlatan Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma,' Fatma teyzemi de ziyaret ettim. Çatması da akıyordu ev betonarme olmadığı için, sıkıntılıydı. Bizde kolları sıvadık. Fatma teyzemiz 33 senedir çatmada oturuyordu. Bunu da duyunca çok duygulandım, rahmetlik babam da aynı öyle olmuştu. Fatma teyzeye bir ev yapma kararı aldık. Eşle dostla şükür başardık. Erdemli halkımız bu yardım konusunda Çanakkale ruhu taşıyor. Yevmiyeye giden bile yevmiyesinin 200 lirasını getirip verdi 'Muhtarım, buna da bir briket alın' diye. Ali Salman Kurt kardeşim, Halil Durak hocam, bütün Erdemli halkına, onların nezdinde de teşekkür ediyorum. 'diye konuştu.

'Bir anne, abla, teyze kazandık'

Gönüllülerden Ali Selman Kurt ise' Muhtarımız bizi aradı. Böyle bir durum olduğunu, beraber bu işi yapıp yapamayacağımızı sorduğunda geldik baktık, gerçekten çok sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Biz de teyzemizi çok sevdik, yardımcı olabileceğimizi söyledik. Arkadaşlarımızla da paylaşım yaptıktan sonra herkes çok güzel geri dönüş yaptı. Zaten Erdemlimizin insanları bu konuda çok hassaslar. Duyarsız kalmıyorlar. Zaten işi de çok hızlı bir şekilde hallettik çok şükür. Artık bundan sonra bir anne kazandık. Bir abla, teyze kazandık. Çayını içeceğiz, yemeğini yiyeceğiz, dualarında inşallah bizi anacak' ifadelerini kullandı.