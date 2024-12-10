A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2025 Milletler Ligi’ndeki (VNL) grupları belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek. Ay-yıldızlılar, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki grupları şu şekilde:

1. hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

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2. hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

Kaynak: iha