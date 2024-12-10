Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜNSEM), rüzgar türbinleri sektöründe iş güvenliği eğitimleriyle uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Global Wind Organisation (GWO) tarafından akredite edilen BAÜNSEM, dünya standartlarındaki eğitimleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda fark oluşturuyor.

Fas’tan Balıkesir Üniversitesine eğitime geldi

Son olarak Fas İbn Zohr Üniversitesi Yüksek Teknoloji Okulu Yenilenebilir Enerji Bölümü mezunu Ali Cherkes, BAÜNSEM’in uluslararası standartlara uygun olarak GWO akreditasyonlu programlarından yararlanarak 4 günlük kapsamlı bir eğitim aldı. Cherkes, türbinlerin kurulumu ve bakımı sırasında karşılaşılabilecek risklere yönelik "Yüksekte Çalışma, Yangın Bilinci, Elle Kaldırma ve İlk Yardım" eğitimlerini İngilizce olarak başarıyla tamamladı.

BAÜNSEM’in ilgili konudaki ilk uluslararası kursiyeri olan Cherkes, aldığı eğitimle hem kendi güvenliğini sağlamak hem de uluslararası rüzgar enerjisi projelerinde yer alabilmek için önemli bir adım atmış oldu.

Balıkesir Üniversitesi rüzgar enerjisinde lider bir eğitim merkezi

BAÜNSEM Müdürü Doç. Dr. Hakan Önal ve GWO Eğitim Şefi Dr. Öğr. Üyesi Tayfur Kerem Demircioğlu, merkezin sağladığı eğitimlerin rüzgar enerjisi sektöründe iş güvenliği standartlarını yükselttiğini belirtirken, bu eğitimlerin aynı zamanda Balıkesir Üniversitesini rüzgar enerjisi alanında lider bir eğitim merkezi konumuna taşıdığı vurgulandı.

BAÜNSEM, GWO-BST ve IRATA İple Erişim gibi uluslararası geçerliliğe sahip üst düzey eğitimlerini Türkçe ve İngilizce olarak sunuyor. Akredite eğitimcilerden oluşan uzman kadrosuyla hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına hizmet veren merkez, rüzgar enerjisi sektöründe artan iş güvenliği eğitim taleplerine öncülük ediyor.