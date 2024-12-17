Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştiği Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Milli Teknoloji Hamlesinde buluştu. Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa öğrenci aileleri de katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve T3 Vakfı koordinesinde düzenlenen ‘Milli Teknoloji Hamlesi Programı’ 15 Aralık Pazar günü Pamukkale Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinin buluştuğu program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; Denizli’nin teknolojide milli kalkınmaya olan inancını ve gençlerinin bu alandaki potansiyelini vurguladı. İlman “Bugün burada, gençlerimizle birlikte Türkiye’nin teknolojik hedeflerine nasıl daha güçlü adımlar atacağını konuşuyoruz. Gençlerimiz, geleceğin teknolojilerini üretecek güçte ve bizler de onları desteklemek için buradayız“ diyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mehmet Emin Altunbaş ve T3 Vakfı Denizli İl Sorumlusu Emre Verim tarafından gerçekleştirilen konuşmalarda, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmedeki önemi ve Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye’nin geleceği için taşıdığı stratejik rol vurgulandı.

Sinevizyon gösterimi yapıldı

Programın devamında Denizli Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin faaliyetlerini ve başarılarını tanıtan sinevizyon gösterimi ile katılımcıları teknolojinin gücüne ve heyecanına odaklanmaya davet edildi. Hemen ardından Beş Faz Eğitim sürecine başlayan Deneyap öğrencileri sahneye davet edilerek hediye taktimi gerçekleştirildi. Denizli’de Milli Teknoloji Hamlesi bilincinin artmasını sağlamak ve gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturma yolunda önemli bir adım olması için düzenlenen.etkinlik, Kızıl Elma Belgeseli gösterimi ile sona erdi.