Muğla’nın Milas ilçesinde açılan stand ile vatandaşlar erozyon, toprak kaybı ve kuraklık konularında bilgilendirildi.

TEMA Vakfı Milas İlçe Başkanlığı 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Milas’ta farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İlçe merkezinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara erozyon, kuraklık ve toprak kaybı hakkında bilgiler verildi, TEMA gönüllülerince bildiriler dağıtıldı. TEMA Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, yaptığı açıklamada toprağın yaşamın temel kaynağı olduğunu vurgulayarak dünyada her saniye bin 260 ton verimli toprağın erozyonla kaybedildiğini hatırlatarak "Bir santimetre toprağın oluşması 500 yıl sürüyor ancak aynı toprak 10-15 yıl içinde yok olabiliyor. Bu kayıp, geleceğimizi doğrudan tehdit ediyor" dedi.

Dünya topraklarının yaklaşık üçte birinin halihazırda bozulmuş durumda olduğunu belirten Nergiz, mevcut gidişatın devam etmesi halinde 2050 yılında bu oranın yüzde 90’a çıkabileceğine dikkat çekti. Türkiye’de de toprağın giderek kurak bir iklime sürüklendiğini de sözlerine ekleyen Nergiz, tarım alanlarında yanlış sulama, yoğun kimyasal kullanımının erozyonu hızlandırdığını ifade etti.

Açılan stant ile vatandaşlar bilgilendirilirken toprağı koruma çağrısında bulunuldu.