Gaziantep’te yapılan operasyonda kaçak 6 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçak silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapan ekipleri 1 şahsı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör ve 400 adet fişek ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA