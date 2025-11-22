Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığının bu yıl ikincisini düzenlediği 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri’nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" ikinci günde de yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı’nda açılan ve 10 gün sürecek olan fuar ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Cizre Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı da stant kurup, fuara gelen vatandaşları hem bilgilendirdi hem de bilgilendirici broşürler dağıttı.

Fuarı çocukları ile dolaşıp kitap alan esnaf Serdar Dağlı, Cizre’de böyle güzel bir fuarın açılmasına vesile olan Kaymakam Ahmet Baycan’a teşekkür ettiğini belirterek, "Çocuklar ve kitapseverler bugün fuarda buluştu. Bende çocuklara kitap almak için geldim. Çocuklarda gönüllerince kitap seçti ve bol bol kitap aldı. Bu tür organizasyonların devam etmesini temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İlim, irfan yuvası Cizre’nin böyle bir kitap fuarı ile buluşmasının takdire şayan olduğunu ifade eden öğretmen İbrahim Munis ise ikinci günde de fuara yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Munis, "Bir öğretmen olarak da öğrencilerimin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Kitap severler ile kitap fuarında bir arada olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Milletin kitap okumaya aç olduğunu ifade eden Munis, bu tür kitap fuarlarının da bu açlığı gidermek için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi. Munis, "İsmail Ebul-İz El-Cezeri, Melaye Ciziri, Şeyh Abdulhakim El-Cezeri’nin memleketi olan Cizre’de bu fuarın açılması çok büyük bir ihtiyaçtı" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında yazar Sadık Yalsızuçanlar, Alaattin Büyükkaya ve Serdar Tuncer Sevgi Sokağındaki söyleşi programında sevenleri ile bir araya geldi.