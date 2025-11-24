Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük bir coşku ile kutlandı.

Cizre'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü hükümet konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlandı. Tören hükümet konağı konferans salonunda devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yanı sıra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni ile devam etti.

Etkinlikte konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, 'Her meslek grubunun olduğu gibi öğretmenliğin de bir tanımı var elbette. Kalemin nura dönüştüğü, ilmin kalbe indiği, oku diye emrolunan peygamberimizin ilk hecesidir öğretmenlik, Atilla'nın kılıcıyla başlayan, Alparslan'ın Malazgirt'iyle taçlanan, Yunus Emre'nin sözleriyle vücut bulan, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün nefes verdiği kadim Anadolu'nun özüdür öğretmenlik. Şu an bulunduğumuz coğrafya, aslında öğretmenliğin ne olduğunu daha iyi anlamamız adına bize sunulmuş büyük bir fırsattır. İsmail Ebul iz Cezeri'nin sibernitiğin ilk adımlarını attığını ve ilk robotu tasarlayıp çalıştırdığını biliyor muydunuz? Ahmet-i Hani ve Ahmet El Cezeri'nin bu topraklarda yaşayıp şiirler yazdığını ve hemen hemen bütün bilim dallarında sayısız eserleri olduğunu biliyor muydunuz? Aslında sadece bize değil tüm insanlığa ışık tutan büyük eserlerin ortaya çıktığı bu toprakların daha nice bilim adamlarını sizlerin sayesiyle çıkaracağından şüphem yoktur'' dedi.

Konuşmaların ardından tören şiir dinletisi, öğretmenler gününe özel slayt gösterimi, adaylığı biten öğretmenlerin yemin töreni, şehit öğretmenlerin anılması ve ödül töreni ile devam etti.