Mardin'in dinamik ilçesi Midyat, yerel yönetim ve vatandaş arasındaki güçlü bağını pekiştiren anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.MARDİN (İGFA) - AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in öncülüğünde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının ikincisi, Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki gözde mekanlardan Millet Bahçesi'nde Midyatlıların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, belediye meclis üyeleri, AK Parti'nin kıymetli yönetim kurulu üyeleri, ilçenin önemli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel basının değerli mensupları ve çok sayıda Midyat sakini bir araya geldi. Bu geniş katılım, Başkan Şahin'in şeffaf yönetim anlayışına ve halkla iç içe olma arzusuna verilen güçlü bir destek olarak yorumlandı.

Etkinlik boyunca Midyatlı vatandaşlar, ilçenin çeşitli konularındaki merak ettiklerini, görüşlerini ve çözüm önerilerini doğrudan Başkan Şahin'e iletme fırsatı buldular. Başkan Şahin, her bir soru ve öneriyi dikkatle dinleyerek, bazı sorunlara anında çözüm üretti ve ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Bu yaklaşım, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkili çözümler bulunması açısından takdirle karşılandı.

Başkan Şahin, vatandaşların sorularını yanıtlarken, Midyat'ta hayata geçirilen, devam eden ve gelecekte planlanan önemli projeler hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. İlçenin gelişimine yönelik vizyonunu aktaran Şahin, bu projelerin Midyat'ın yaşam kalitesini artırmaya ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmasının sonunda bir değerlendirme yapan Başkan Veysi Şahin, bu tür doğrudan iletişim platformlarının kendisi için son derece değerli olduğunu ifade etti. Vatandaşların fikir ve önerilerinin belediye çalışmalarına önemli bir yön verdiğini belirten Şahin, bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini ve Midyat halkıyla olan güçlü iletişim bağını her zaman koruyacağını sözlerine ekledi. Bu kararlılık, Midyat Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını sürdürme konusundaki ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.