Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliklerinin uyku sağlığına etkisini anlattı.

Fidan, uyku ve uyku sağlığının, genel sağlık ve iyi bir yaşam kalitesi için son derece önemli olduğunu anlattı. Uykunun, vücudun dinlenmesini ve iyileşmesini sağlayan bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Yeterli ve kaliteli uyku, beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi, duygusal durum ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu nedenle uyku sağlığına dikkat etmek, genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler. Uyku eksikliği ise birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu nedenle uyku düzenine ve uyku kalitesine dikkat etmek gereklidir" diye anlattı.

Mevsim değişikliklerinin uyku bozukluklarına etkisi

Prof. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliklerinin, vücudun biyolojik saatini etkileyebildiğini, dolayısıyla uyku düzenini değiştirebildiğini belirterek şunları ifade etti.

"Işık miktarı ve sıcaklık gibi fizyolojik faktörlerin yanı sıra, mevsimlere bağlı morallerde değişiklikler olabilir. Örneğin, kış aylarında meydana gelen kısa günler ve az güneş ışığı, kişilerde mevsimsel duygudurum bozukluğu gibi psikolojik etkilere neden olmaktadır. Mevsim değişikliklerinin uyku bozukluklarına etkisi, vücut saatinin bozulmasıyla ilişkilidir. Özellikle kış mevsiminde gün ışığının azalmasıyla birlikte melatonin hormonunun salgılanması artar, bu da uyku düzeni üzerinde etkili olabilir. Kış depresyonu olarak da adlandırılan mevsimsel duygudurum bozukluğu, kişinin uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, kışın artan melatonin hormon seviyeleri, uykuya dalma süresini uzatabilir. Bu durum ise uykusuzluk sorunlarına yol açabilir."

Uyum sağlamak için uygulanabilecek stratejiler

Prof. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliklerine uyum sağlamak için uygulanabilecek stratejilerle ilgili olarak, "Bu stratejiler arasında düzenli fiziksel aktivite, uygun beslenme alışkanlıkları, uyku düzenine dikkat etme, gün ışığından yararlanma, stres yönetimi gibi yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, kış aylarında daha kısa günler ve az güneş ışığına maruz kalma nedeniyle D vitamini takviyesi almak, uyku düzenini korumak için önemli olabilir. Bu stratejilerin kullanılması mevsimsel değişikliklere uyum sağlayarak uyku kalitesini ve genel sağlığı olumlu yönde etkilemektedir" diye anlattı.