Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar, Mersin Valisi Atilla Toros'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar, Cumhurbaşkanlığının 03/02/2025 tarihli kararıyla Mersin Valisi olarak atanan Atilla Toros'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yaşar, görevine yeni başlayan Vali Toros'a tebriklerini iletti, "Hayırlı olsun" dedi.

Vali Atilla Toros, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’a teşekkür etti.