Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi Erzurum ve çevresi için kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan meteorolojik uyarıda 26 Aralık 2024 saat 18:00 ile 28 Aralık 2024 saat 12:00 arasında kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel riskler ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve çevresinde 26 Aralık 2024 Perşembe (Bugün) akşam saatlerinde beklenen aralıklı ve hafif kar yağışlarının 27 Aralık 2024 Cuma (Yarın) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve 28 Aralık 2024 Cumartesi öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenildiği belirtilerek, Beklenen kar yağışlarının özellikle güney ilçelerinde (Hınıs, Karayazı, Tekman, Karaçoban, Çat) zaman zaman yoğun şekilde olması beklenildiği ifade edildi.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.