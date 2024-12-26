Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun dar gelirli aileler için yapmış olduğu konutlardan alan ve kira öder gibi ev sahibi olan Tatlı ailesi mutluluklarını Başkan Tahmazoğlu ile paylaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun dar gelirli aileler için yaptığı Mavikent 1-2-3-4-5’nci etap projelerinden 3. etapta kura ile ev sahibi olan Tatlı ailesi, 400 TL taksit ile başlayıp son olarak 2 bin 795 TL olan taksitlerinin ödemesini tamamlayarak ev sahibi olmanın mutluğunu Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile paylaştı. Tatlı ailesi Mavikent 3. Etaptaki evleri için toplamda 137 bin 129 TL gibi çok cüzi bir miktar öderken evin şuanki güncel değeri ise 2 milyon civarında.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu bizi motive ediyor”

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak 9 bin 800 konut yaptık. Bunların 5 bin tanesi dar gelirli vatandaşlarımıza yapılmış sosyal konutlar. Daha sonra Serinevler’de 210 tane konut yaptık ve bu 210 konutun da 100 tanesini yetim ailelere verdik. Mavikent Mahallemizde bizim dönemimizde kurduğumuz bir mahalle burada vatandaşlarımız kira öde gibi ev sahibi oluyorlar. Tatlı ailesi de Mavikent 3’üncü etap ta ev sahibi olan ailelerimizden kendilerinin mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

“Hayalimiz gerçek oldu”

Tatlı ailesi ise tapularını teslim aldıktan sonra mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu proje sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk. Şimdi taksitlerimizi tamamlayarak tapumuzu almanın gururunu yaşıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı sundukları için minnettarız. Artık kendi evimizde huzurla oturacağız” diye konuştu.

Projeden binlerce aile faydalandı

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal konut projeleri kapsamında birçok aile, düşük peşinat ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle ev sahibi oldu. Bu projeler, dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, barınma sorununu çözmede büyük bir rol oynuyor.