Denizli’nin en köklü meslek liselerinden biri olan ve çok güzel başarılara imza atmaya devam eden Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 63. yıldönümünde 63 zeytin ağacıyla sonsuzluğa kök saldı.

Denizli Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci, veli ve mezunları okul bahçesine hep birlikte zeytin ağaçları diktiler. Okulun UNESCO Kulübü tarafından Dünya Zeytin Ağacı Gününe atıfta bulunarak gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. İl ilçe protokolünün yanı sıra mezun, hayırsever, öğretmen, veli, öğrenci ve davetlilerin katıldığı etkinlikte okul bahçesine Denizli Ticaret Lisesinin kuruluşunun 63. Yılı anısına 63 adet zeytin ağacı dikildi. Kuruluşunun ardından 63 yıl geçen ve eski adıyla Denizli Ticaret Lisesi olarak eğitim öğretime başlayan okul 2017 yılından itibaren yeni binasında Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam ediyor.

Zeytin ağaçları toprakla buluşmadan önce, okul konferans salonunda yapılan programda UNESCO Kulübü öğretmenleri Özkan Türkdoğan ve Gönül Karakurt ile 30 yıl önce okuldan emekli olan yine okulun eski mezunlarından emekli öğretmen Rıdvan Kavaklıoğlu ve okul müdürü Şahin Taşkın birer konuşma yaptı. Zeytin Ağacı adlı şiirin okunmasının ardından fuaye alanında zeytin ve zeytinyağı ikramında bulunuldu.

Her sınıfa ait bir zeytin ağacının dikildiği etkinlikte; bugün hayatta olmayan, geçmişte okulda görev yapmış olan idareci, öğretmen ve mezunlarla, hayırsever merhum Orhan Abalıoğlu ile merhume Cedide Abalıoğlu’nun anısına da zeytin ağaçları dikildi. Zeytin ağaçlarının dikilmesinin ardından toplu bir hatıra fotoğrafı çekilerek bu anlamlı etkinlik sona erdi.