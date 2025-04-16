Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Avadan Mahallesi’nin içme suyu altyapısını yeniliyor. Çalışma kapsamında Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinden yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda terfili içme suyu hattı döşenecek.

MESKİ, Avadan Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu borularını, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinden yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki terfili içme suyu hattı ile yeniliyor. Uzun yıllardır sondaj suyu kullanan Avadan sakinleri, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Berdan kaynağından daha temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Avadan Mahallesi Muhtarı Mustafa Alçı, içme suyunu artık Berdan’dan kullanacakları için sevinçli olduğunu belirterek, "Köyümüzün 40 yıllık su sorununu çözdüğü için Vahap Seçer Başkanımıza köyümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakini Harun Şahin, öğretmenlikten emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini ve çok uzun zamandır su sorunu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Başkanımız Vahap Beye ilettiler. Onlar da 40 yıllık bu sorunumuzu bitirmek üzereler. Dolayısıyla hizmet yarışında Vahap Başkana teşekkür ediyorum. Bu yapılan hizmet köye yapılmıştır. Atatürk, ‘köylü milletin efendisidir’ demiş. O zaman milletin efendisine hizmet eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MESKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.