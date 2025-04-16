Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Derneği’nde görev değişimi yaşandı. Mevcut başkan Tuna İşleyen’in tekrar aday olmadığı genel kurulda, Erol Gündüz yeni başkan olarak seçildi.

Erol Gündüz’ün başkanlık adaylığı, dernek üyelerinden tam destek gördü. Oyların çoğunluğunu alarak göreve gelen Gündüz, aslen Ordu ili Merkez Altınordu Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlı. Eğitim hayatını Altıntaş’ta tamamlayan Gündüz, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu.

1996 yılında Tavşanlı Askerlik Şubesi’nde göreve başlayan Erol Gündüz, 2023 Mayıs ayında Asker Alma Uzmanı olarak emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Gündüz’ün eşi Nefise Gündüz ise Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyor. Aynı zamanda şehit kardeşi olan Erol Gündüz’ün bu durumu, dernek üyeleri nezdinde ayrı bir anlam taşıyor.

Başkanlık görevini devralmasının ardından açıklamalarda bulunan Erol Gündüz, derneğin onursal başkanı Adem Öztürk ile birlikte geçmişteki çalışmaları daha da derinleştireceklerini belirtti. Gündüz, özellikle savaş alanlarının korunması ve bu alanlara şehitlik anıtları yapılması konusundaki çalışmalara öncelik vereceklerini vurguladı. Ayrıca, derneği daha ileriye taşımak için gerekli tüm mücadeleyi göstereceğini ifade etti.