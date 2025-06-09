Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir ve üniversite tarihinde iz bırakmış kıymetli isimleri ziyaret ederek, hem bayramlaştı hem de vefa dolu mesajlar verdi.

Prof. Dr. Kızıltoprak, bayramın sadece takvimde yer alan bir gün değil, gönüllerde sevgi, saygı ve hatıralara açılan kutsal bir kapı olduğunu vurgulayarak, bu manevi iklimin bereketiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Bayram ziyaretleri kapsamında ilk durak, Kütahya’nın efsane belediye başkanlarından Süleyman Canan oldu. Kızıltoprak, Canan’ın şehre kazandırdığı hizmetlerle gönüllerde taht kurduğunu belirtti. Daha sonra, Türk çini ve desen sanatının yaşayan ustası Hamza Üstünkaya ile bir araya gelen Rektör Kızıltoprak, "Her desenin bir dua, her fırça darbesinin bir sadaka olduğunu" öğrendiklerini dile getirdi.

Ziyaretlerin bir diğer durağı ise ressam Adil Özkan oldu. Kızıltoprak, Özkan’ın sanatı aracılığıyla duyguları ve hayatı tuvale aktaran bir bilge olduğunu ifade ederek, bu buluşmanın manevi derinliğine işaret etti.

Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu’yu da ziyaret eden Kızıltoprak, hocanın gönülden dökülen kelimelerinin içlerini aydınlattığını, sohbetinin ise ruha huzur verdiğini söyledi.

Ziyaretlerin son durağı, emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yunus Erdoğan ve Şükrü İkiz oldu. Kızıltoprak, bu zarif buluşmada dostluğun, hatıraların ve akademik geçmişin anlamlı bir şekilde yeniden canlandığını kaydetti.

Rektör Kızıltoprak, açıklamasının sonunda bayramların kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların tazelendiği özel zamanlar olduğunu hatırlatarak, "Bilimin ışığında ilerlerken, insani değerleri daima ön planda tutmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kurban Bayramı’nın manevi havasının tüm topluma huzur, birlik ve bereket getirmesini temenni eden Kızıltoprak, "Bu mübarek günlerde nefsimizi terbiye etmeyi, paylaşmanın hazzına ulaşmayı ve Rabbimizin lütuflarına şahit olmayı diliyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.