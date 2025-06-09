Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde inşa edilen yeni durak cebi, vatandaşların daha düzenli ve güvenli ulaşım imkânı yaşamasını sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatma hedeflerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı önüne yapılan ilk durak cebinin ardından şimdi de muhtarlık binası önünde ikinci durak alanı inşa ediliyor. Yeni durak cebi özellikle sabah ve akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarının trafikte oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak. D-100 Karayolu üzerinde oluşturulan cep, otobüslerin ana yol akışını kesmeden yolcu alıp bırakmasına imkân tanıyacak. Böylece hem sürücü güvenliği artacak hem de vatandaşlar daha düzenli ulaşım imkânı yaşamış olacak. Durak cebinin üstgeçide yakın noktada konumlandırılması, erişilebilirliği ön planda tutuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için günlük ulaşımı kolaylaştıran bu çalışma, toplu taşıma hizmetlerinden herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını da sağlıyor.