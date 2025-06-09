Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nde çalışmalar sona yaklaştı. Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü kitabeli mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi heyecan verici eserlerin sergileneceği seyir terası kentin açık hava müzesi olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi’ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Falezler üzerinde tarih ve manzara

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri tamamlandı, projenin mimari çalışmaları ise sürüyor. Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları ile falezlerin siluetini etkilememesi için alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajı büyük oranda tamamlandı. Ekipler alanda son rötuşlarını gerçekleştiriyor.

Yunus balıklı Roma mozaiği

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen kitabeli mozaik ortaya çıkarılmıştı. Bu heyecan verici arkeolojik keşif sonrası arkeologların temizlik ve araştırma çalışmaları sonrası mozaik ilk defa ortaya çıktı. Mozaikte, 6 satırlık bir kitabe ve iki yunus balığı figürü bulunuyor. Yetkililer ayrıca mozaiğin alt kodunda yine Roma Dönemine ait olduğu düşünülen farklı bir mozaik kalıntısı bulunduğunu ifade etti.

Hıdırlık’tan Hadrian Kapısı’na sütunlu cadde

Projenin heyecan verici diğer arkeolojik keşiflerden biri de Kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan Roma Dönemine ait sütunlu yapının Hadrian Kapısı’na kadar uzanan sütunlu cadde olduğu. Kent tarihine ışık tutacak sütunlu yapısı, ziyaretçiler seyir terası sayesinde yakından görme fırsatı yakalayacak.