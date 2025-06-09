Kütahya’nın Simav ilçesi Gölcük Yaylası’nda düzenlenen Yörük Şenliği renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’nda yapılan şenliğe girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar geleneksel halk oyunları ve sanatçıların müzik gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri Yörük Şenliği’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Simav Gölcük Yaylası Yörükler Derneği Başkanı Ahmet Baştimur, "Biz dernek olarak bu şenlikleri haziran ayının ilk pazar günü düzenleme kararı aldık. Şenlikte geleneksel halk oyunları gösterileri, devlet ve yöresel sanatçılarımızın müzik sunumları, ayrıca vatandaşlarımızın yöresel lezzetleri tadabilecekleri stantlar kuruldu. Amacımız Yörük kültürünü yaşatmak ve bu kültürü gelecek nesillere aktarmak. Etkinliğimize destek olan esnaflara, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve Simav Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" dedi.