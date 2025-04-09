UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan ve aynı zamanda coğrafi tescili bulunan Manisa Mesir Macununun bu yıl 485’incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel festivalinde 18 yıl aralıksız yapılan ve festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan yemek yarışmasına yer verilmedi. Geçtiğimiz yıl etkinlik listesinde yer alan ancak yerel seçimlerin ardından listeden çıkarılan yarışma bu sene de listeye dahil edilmedi.

Yaklaşık 5 asırlık bir gelenek olan ve 485 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında bugüne kadar 18 kez düzenlenen ve festivalin en ilgi çekici yarışmalarından biri olan yemek yarışması bu yıl ki festival kapsamında bir kez daha yapılmayacak.

Türkiye’nin birçok ilinden lokantacılar oda başkanları ve şeflerin Manisa’ya gelerek, yarışmada jüri üyeliği yaptığı, yemek kültürünü tanıtma açısından Manisa’nın ve Türkiye’nin çeşitleri bölgelerinden yemeklerin yer aldığı yarışma en son 2019 yılında 479. Mesir Macunu Festivalinde gerçekleştirilmişti.

2019 yılından sonra festival 3 yıl pandemi, 1 yıl Kahramanmaraş depremi nedeniyle 4 yıl boyunca yapılamamıştı. Festival 4 yıllık aranın ardından 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali olarak 2024 yılında düzenlenmişti. 484. Manisa Mesir Macunu Festivali etkinliklerinde yer alan yemek yarışması yerel seçimlerin ardından gelen yeni yönetim tarafından ’Programın yoğunluğu’ nedeniyle iptal edilmişti. Geçen yıl iptal edilen bu yıl listeye alınmayan yarışmanın yapılmayacak olduğunu öğrenen yemek sektörü ve özellikle ev hanımlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Daha önceki yıllarda, amatörler arası düzenlenen yemek yarışması; zeytinyağlı yemekler, etli yemekler, hamur işi ve tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenleniyordu. Özellikle ev hanımları yarışmaya yoğun ilgi gösteriyordu.