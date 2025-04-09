Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motovet ekibi, şehir hayatında çeşitli nedenlerle yaralanan kanatlı hayvanların yardımına koşuyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motovet ekibi, şehir hayatında çeşitli nedenlerle yaralanan kanatlı hayvanların yardımına koşuyor. Alanında uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde tedavi edilen kuşlar, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Tedavi süreci tamamlanan kuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınıyor. Bu süreç, hayvanların doğal ortama uyum sağlayabileceği şekilde planlanıyor ve doğayla buluşmaları kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Fatih Belediyesi, ilçede yaralı halde bulunan kanatlı hayvanlara hızlı müdahale edebilmek için yerinde sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Uygun tanı konulan hayvanlar modern tedavi merkezlerine alınarak, burada bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanıyor. Tedavinin ardından hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmeleri sağlanıyor.

Motovet ekibi, yalnızca bireysel hayvan sağlığına değil, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.