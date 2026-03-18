İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, 'İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan sadece bir askeri başarı değil, bir milletin sarsılmaz imanıyla tarihin akışını değiştirdiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılını inşa etme yolunda en büyük ilham kaynağımızdır' dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, adli ve yargı mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaşı katıldı.

Tören 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okundu. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak, ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

'Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılı yolunda en büyük ilham kaynağımız'

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Vatanı canından aziz bilen şanlı kahramanlarımız, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık sevdasının en görkemli nişanelerinden olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu yaşıyoruz. Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan eden bu şanlı zaferle tarihin akışını yeniden şekillendirdiniz. Asım'ın nesli olarak yüreğimizle, canınızla, onur ve şerefinizle aziz milletimizin istiklale giden yolunu açtınız. Bu toprakları bizlere ebedi yurt kıldınız. İmkansızlıklar içinde yazdığınız bu destan sadece bir askeri başarı değil, bir milletin sarsılmaz imanıyla tarihin akışını değiştirdiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale'de sergilediğiniz o yüksek ruh, bugün de Türkiye Yüzyılını inşa etme yolunda en büyük ilham kaynağımızdır. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz olan kutsal vatan toprağında huzur içerisinde uyuyun. Fedakarlıklarınızı asla unutmayacağız. Feda-i can eyleyerek bizlere bıraktığınız bu kıymetli emaneti aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, istiklal uğruna şehitlik ve gazilik onuruyla şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, sonsuz şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun' Konuşmasının ardından şehitlik defterini yazıp imzalayan Davut Gül, beraberindeki heyetle şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.