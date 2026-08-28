Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Çukurova Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı Üçüncü Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı’na Mersin olarak güçlü bir ekiple katılım sağladıklarını açıkladı.

Mersin’in uluslararası proje kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı Üçüncü Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Mersin Valiliği adına güçlü bir ekiple katılım sağlandığını belirten Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, program kapsamında Mersin açısından değerlendirilebilecek proje fırsatlarının ele alındığını ifade etti.

Toplantıda; Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı kapsamında sunulabilecek projeler, başvuru süreçleri, uygunluk kriterleri ve yeni teklif çağrısının kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Mersin’in sahip olduğu kültürel, tarihi ve turizm potansiyelinin uluslararası projeler aracılığıyla daha etkin şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Akdeniz Havzası'ndaki kurumlarla geliştirilecek ortak projelerin kentin kalkınmasına katkı sunması hedefleniyor.