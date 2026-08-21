Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emekten Sahneye' yılsonu sergisinde, Kültür ve Sanat Evlerinde kursiyerlerin hazırladığı yüzlerce el emeği ürün sergilendi. Etkinlikte çocukların halk oyunları ve sahne gösterileri de büyük beğeni topladı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan kadın, genç ve çocukların hazırladığı eserler, belediye binasının giriş salonunda kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünleri inceleyerek kadınları ve gençleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kültür ve Sanat Evlerinde düzenlenen kurs ve eğitimlere katılan kadınlar ise kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Etkinliğin devamında konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Adanalıoğlu, Çay, Karaduvar ve Turgut Reis Mahalle Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim alan çocuklar, hazırladıkları halk oyunları ve sahne gösterilerini sergiledi.

Programa Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Temel, Mustafa Gündüz ve Yusuf Duman ile birim müdürleri de katıldı. Programın ardından başkan yardımcıları, sergi stantlarında kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Kadın, genç, çocuk ve eğitmenleri bir araya getiren 'Emekten Sahneye' yılsonu sergisi ve gösterileri, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.