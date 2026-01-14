Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekli Evleri, kent genelinde emeklilerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif, sağlıklı ve dayanışma içinde bir hayat sürmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, birçok emekli tarafından 'ikinci adres' olarak görülüyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde faaliyet gösteren Emekli Evleri; yaş almış bireylerin neredeyse her gün faydalandığı, aile ortamının oluştuğu sosyal paylaşım alanları olarak dikkat çekiyor. Merkezlerde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler sayesinde emekliler hem fiziksel hem de psikolojik olarak destekleniyor.

Emekliler bütçelerini zorlamadan sosyal hayata katılıyor

Emekli Evlerinde üyeler; sohbet edip kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak vakit geçiriyor. Tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve söyleşilerin yanı sıra sağlık taramaları, egzersiz ve spor faaliyetleri de düzenleniyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetler, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle sosyal hayata katılmakta zorlanan emekliler için önemli bir destek sağlıyor.

Sağlık, kültür, spor ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren Emekli Evleri, sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkarken, 2026 yılında da emeklilere hizmet vermeyi sürdürecek.

'Emekli Evleri sadece oturulan yerler değil'

Büyükşehir Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, emekli evlerinin emekliler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Emekli evlerimizde tiyatro, konser, piknik, deniz gezileri, söyleşiler ve sağlık taramaları düzenliyoruz. Burası sadece oturulan yerler değil; sağlık, kültür, spor ve dayanışmanın olduğu yaşam merkezleridir. Emekli evlerimiz hareketli ve sağlıklı yaşama destek sunuyor. Üyelerimiz hizmetlerimizden çok memnun' dedi.

Üyelerin özellikle gezi, tiyatro, sinema, söyleşi ve sağlık taramalarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yeter, bu hizmetlerin 2026 yılında da devam edeceğini söyledi.

'Burası bizim ikinci adresimiz'

Emekli evi üyelerinden Mehmet Aktaş, Halkkent Emekli Evini aktif olarak kullandığını belirterek, 'Neredeyse her gün geliyorum. Çok samimi bir ortam var. Gezilerimiz, tiyatrolarımız, pikniklerimiz oluyor. Sosyal ve kültürel anlamda bize büyük fayda sağlıyor' dedi.

Ökkeş Yetim ise Emekli Evini ikinci adresi olarak gördüğünü belirterek, 'Buradan başka zaman geçirecek yerimiz yok. Bütün aktivitelerden faydalanıyoruz. Ekonomik olarak da büyük avantaj sağlıyor' ifadelerini kullandı.