Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının ilk konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Kongre ve Sergi Sarayında verdiği konserle Türkçe ve yabancı pop müziğinin sevilen eserlerini aynı sahnede buluşturarak izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni yılın ilk konserinde Kent Orkestrası, Şef Anıl Aydın yönetiminde sahne aldı. Konserde Türk pop müziğinin sevilen eserlerinin yanı sıra, 1970'li yıllara damga vurmuş yabancı pop şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar seslendirildi. Programda 'Tut Beni', 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Haykıracak Nefesim' gibi Türkçe eserlerin yanı sıra 'Mambo Italiano', 'New York New York' ve 'Love' gibi dünya müziğinin klasikleşmiş şarkıları da yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde salonu dolduran dinleyiciler, Kent Orkestrasının performansını alkışlarla destekledi. Konser sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Orkestra Şefi Anıl Aydın'a çiçek takdim etti.

Konserin ardından konuşan Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sanat alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, 'Sosyal belediyecilikte ve teknik anlamda yaptığımız öncü çalışmaları, sanat üretiminde de gururla sürdürüyoruz. Şehir tiyatromuz, orkestralarımız, halk dansları topluluklarımız ve bandomuzla adeta bir sanat fabrikası gibi çalışıyoruz' dedi. Sanatın özellikle zor dönemlerde toplum için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdülger, 'Bu alkışları başkanımız adına alıyorum. Başkanımızın sanata, sanatçıya ve sanatseverlere verdiği değer bizi bugünlere getirdi. 2026 yılının da sanatla dolu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın ise yeni yılın ilk konserini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, '1960'lardan 70'lere ve 80'lere uzanan, tamamen nostaljik bir repertuvar hazırladık. Seyircinin ilgisi ve katılımı bizi çok mutlu etti. Her konserle birlikte ilginin artması, motivasyonumuzu daha da yükseltiyor. Bir sonraki konser için şimdiden çalışmalara başladık' diye konuştu.

Konser sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.