Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik, ‘Meslek Tanıtım Semineri’ düzenlendi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Tarsus, Halkkent, Sağlık, Akdeniz ve Erdemli Kurs Merkezlerinden katılımın olduğu seminerde öğrenciler, alanlarında uzman isimlerden mesleklerle ilgili detaylı bilgiler aldı. İnteraktif geçen seminerde öğrenciler, konuşmacılara merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Öğrencilerin doğru meslek seçimleri yapabilmelerine katkı sağlamak ve YKS sürecinde daha bilinçli bir şekilde ilerlemelerini sağlamak adına önemli olan seminer programı, katılımcılara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından son buldu.

"Öğrencilerin doğru meslek tercihi yapmalarını istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, kurs merkezi öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda desteklediklerini belirterek, "YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin ileride hayatlarına yön verecek ve hayatlarını geçirecekleri mesleklerini bilinçli bir şekilde tercih etmeleri için, alanında uzman kişilerce birçok mesleğin tanıtımı yapılıyor. Olumlu ve olumsuz yönleriyle meslekleri tanıtarak, hayatlarına yön vermelerine bir anlamda destek olmak istiyoruz. Doğru meslek tercihi yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kongre Merkezini öğrencilerimiz doldurdu. Hatta ikinci bir Meslek Tanıtım Seminerini düzenleyecek bir potansiyel de var. Onları bu kadar ilgili bir şekilde görmek mutluluk verici" dedi.

Öğrenciler, ilgi duydukları meslekler hakkında doyurucu bilgi aldı

Öğrencilerden Emine Yılık, alanında uzman isimlerden birçok meslek dalını dinlediklerini anlatarak, "Mesleklerinde uzman kişileri severek dinledim. Bazı mesleklerden tamamen uzaklaşmış olsam da bazıları aslında ‘bu benim ikinci veya üçüncü planım olabilir’ dediğim meslekler. Artılarını sundukları zaman tek bir alana yönelmektense, tercih listeme pek çok alanı yazabilirim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Kurs Merkezinin eğitiminden de çok memnun olduğunu belirten Yılık, "Öğretmenler çok nitelikli. Kayıt olurken fazla bir şey beklemiyordum ama kaynak olarak, ders olarak, her konuda yardımcı oluyorlar. Eğitimi çok yeterli. Pek çok yerden fazlasını veriyorlar bence" diye konuştu.

Hukuk okuyarak savcı olmak istediğini aktaran Sıla Balun ise "Seminer çok güzel geçti, çünkü karşımda bu bölümü okumuş bir insanın olması bile gurur verici bir şey. Gerçekten ileride kendimi gördüm. O yüzden bu konuda beni çok motive etti" şeklinde konuştu.