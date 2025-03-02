Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ramazan ayının ilk iftarını özel halk otobüsleri esnafı ve aileleriyle birlikte yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ramazan ayının ilk iftarını özel halk otobüsleri esnafı ve aileleriyle Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasında yaptı. Başkan Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, Hatay Payas Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, Viranşehir Özel Halk Otobüsleri Başkanı Salih Kaplan, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İftar programında halk otobüsleri esnafına ve ailelerine seslenen Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Kıymetli halk otobüsü esnafımız ve onların kıymetli aileleri, bizler burada özellikle Ramazan ayının birinci gününü kıymetli ağabeylerimizle, esnaflarımızla birlikte gönül soframızda buluşarak yapmak istedik. Ramazan ayının ilk gününde birlik ve beraberliğimiz daim olsun düşüncesiyle, sizlerin arasında olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Seçim döneminde esnafımızın yanında olacağımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz günden beri bu sözümüzü hiç unutmadık ve kimseyi yalnız bırakmadık. Mansur Yavaş Başkanımızı örnek aldık. Mansur Başkanımız gibi biz de esnafımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin hiçbir noktada yalnız kalmadığı bir sosyal belediyecilik anlayışı oluşturduk. Siz değerli esnafımızın da taleplerini anında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bize gelen durak taleplerinin bir kısmını yaptık bir kısmının yapımına ise devam ediyoruz. Tekrarlıyorum her zaman yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaş almışlar unutulmadı

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan otobüsçü esnafına verilen iftarın ardından CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde yaş almış büyüklerin iftar sofrasına misafir oldu. Ramazan ayının maneviyatını huzurevi sakinleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özarslan, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizlerle bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin yanına gelerek dertlerinizle dertlenmeye, mutluluklarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. Ve biz her zaman sizin hizmetkarınız olarak kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Keçiören de 5 noktada iftar

Keçiören Belediyesi, 5 farklı noktaya kurduğu iftar çadırı ve salonlarıyla her gün binlerce vatandaşı misafir edecek. Ramazan ayı boyunca iftar verilecek noktalar; Sancaktepe Kültür Merkezi, Atapark Pazar Yeri, Aktepe Demokrasi Semt Pazarı, Kafkas Mahallesi Şeyh Şamil Cami, Karşıyaka Mahallesi Bağlum Merkez Camii olarak belirlendi.