Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı yapacak.

Halk Ekmek Fabrikası, 3 yıldır sürdürdüğü uygun fiyatlı et satış uygulamasını bu Ramazan’da da devam ettirerek vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak. 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek.

Kıyma 419, kuşbaşı 499 liradan satılacak

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 lira, kuşbaşı 499 lira, yemeklik haşlamalık et 419 lira ve dana sucuk 499 liradan satışa sunulacak. Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanacak. Daha fazla kişinin uygun fiyatlı etten faydalanmasını sağlamak amacıyla her vatandaş, 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı olmak üzere en fazla 2 kilo et alabilecek. Başkent Kart sahipleri de Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı et desteğiyle bu noktalardan alışveriş yapabilecek.

Mobil marketler ilçe ilçe dolaşacak

Halk Ekmek Fabrikası, daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla 3 kullanılmayan EGO otobüsünü mobil markete dönüştürdü. Mobil marketler, 1 Nisan 2025’e kadar 25 ilçede vatandaşlara hizmet verecek. Etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilecek ve veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçecek. Projeyle yerel üreticiler desteklenirken bir yandan da Ankaralıların Ramazan sofralarına uygun fiyatlı ve kaliteli et sunulacak.