Mersin’de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık koordinesinde adreslerine operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 930 gram bonzai, 87 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 adet çakmak gazı ile suçtan elde edilen 44 bin 500 TL ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.