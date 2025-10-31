Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık’ta 42 üreticiye 45 bin 360 hıyar fidesi ve güneş paneli desteği vererek hem girdi maliyetlerini düşürdü hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticileri desteklemek için yürüttüğü ‘Destek Büyükşehirden, Üretim Çiftçiden’ projesi kapsamında, ‘hıyar fidesi desteği’ ile Aydıncık’ta örtü altı sebze üretimi yapan üreticilere yüzde 70 hibeli sırık hıyar fideleri teslim edildi. 9 Mahalledeki 42 üreticiye kişi başı bin 80 adet olmak üzere, toplam 45 bin 360 adet fide dağıtımı yapıldı. Sofralık tüketime ve modern tarım tekniklerine uygun ‘PS-64 sırık hıyar’ fideleri ile üreticilerin kaliteli fideye erişimi kolaylaştırılırken, yerel pazara arz edilen ürünlerde kalite yükseltildi. Fideler, üreticilere yüzde 70 hibeyle 5 lira 25 kuruştan verilirken, düzenlenen dağıtım töreninde 4 üreticiye de yüzde 50 hibeli güneş paneli desteği sağlandı; sulama altyapısı ve ekipman destekleri ise sürüyor.

"Projelerimiz sağlam altyapı üzerine kuruluyor"

Programda konuşan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Bu dağıtım, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarım politikasının ne kadar doğru işlediğini gösteriyor. Her projemiz, bölgenin iklimi, toprağı ve ekim desenine uygun şekilde planlanıyor. Günün piyasa şartlarında bir fide 17 lira 50 kuruş civarındayken, biz üreticimize yüzde 70 hibeyle 5 lira 25 kuruşa ulaştırıyoruz" dedi.

Şahutoğlu, projenin sadece fide dağıtımıyla sınırlı kalmadığını belirterek, fidelerin sulanması ve ürünlerin kaliteli yetişmesi için sulama borusu destekleri de sağladıklarını söyledi. Şahutoğlu, "Bugüne kadar Aydıncık’ta üzüm sıkma makinesi ve badem soyma makinesi desteklerinde bulunduk. Muhtarlarımız aracılığıyla üreticilerimize hamur yoğurma makinesi dağıttık. Ayrıca avokado, zeytin, pasiflora ve lavanta olmak üzere toplam 37 bin 138 adet fidan desteğinde bulunduk" diye konuştu.