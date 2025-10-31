Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Mersin’in en yoğun noktalarından Kuvayi Milliye ve İstiklal Caddelerinde farkındalık stantları kuruldu.

Etkinliklerde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kurdele ve balonlar verildi. Meme kanserinde erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri vatandaşlarla birebir iletişim kurdu. Uzman ekipler, hastalığın belirtileri, tarama yöntemleri ve erken teşhisin sağ kalımdaki kritik rolü hakkında bilgi paylaşarak yönlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe katılan Akdeniz İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Arslan, stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve farkındalık mesajları verdi. Arslan, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak tüm kadınları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye çağırdı.