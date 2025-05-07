Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik tarımsal desteklerin yanı sıra eğitim programlarını da sürdürdüğü bildirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Tarsus’ta üreticilere damla sulama sistemi anlatılarak, sistem hakkında sahada bilgi verildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı fide-fidan dağıtımından, tarımsal ekipman desteklerine kadar üreticilere yönelik katkı projelerine devam ederken, eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Son olarak Tarsus’a bağlı Sayköy Mahallesinde düzenlenen eğitim programı ile üreticilere tarımsal üretimde en verimli sulama şekli olan damla sulama sistemi anlatıldı. Kırsalda yer alan ve bağcılık ile sert çekirdekli ürünlerin yoğun olarak üretildiği Sayköy’de gerçekleştirilen programa üreticiler ilgi gösterdi.

Kurumda görevli ziraat mühendisi Ahmet Burak tarafından verilen eğitimde, ’iklim değişikliği ile birlikte küresel su krizinin tarımsal üretime verdiği olumsuzluklar’, ’suyun en verimli nasıl kullanılması gerektiği’, ’damla sulamanın bitki verimliliğine katkıları’, ’suyun insan yaşamında ki önemi ve kullanım şekli’ gibi konularda slayt eşliğinde sunum gerçekleştirildi. İnteraktif geçen programda, üreticilerin sorularını da yanıtlayan Burak, damla sulama sisteminin bulunduğu örnek bir bağda da detayları gösterdi.

"Su en önemli varlığımız"

Son yıllarda iklim değişikliği ile beraber su kaynaklarında ciddi miktarda azalmalar meydana geldiğini belirten ziraat mühendisi Ahmet Burak,"Bu azalmalar etkisini en fazla tarımsal sulamada gösteriyor. Suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için damlama sulama sistemini çiftçilerimize tanıttık. Bunun ne kadar etnik ve verimli bir ürün ortaya çıkardığını, hem miktar açısından, hem kalite açısından, hem de pazarlama açısından daha iyi bir sonuç ortaya koyacağını anlattık" dedi.

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sayköy Muhtarı Rıza Türkmen de tarımsal sulamanın önemini herkesin bilmesi gerektiğine işaret ederek, "Su en önemli varlığımız. Tarımsal sulamanın önemiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıldı. Suyu daha etkin kullanmamız adına bu eğitimlerin verilmesi bizim için önemli" diye konuştu.

Tarsus Sayköy Sulama Kooperatifi Başkanı İsmail Şimşek ise çiftçilerin bilgilendirilmesi adına güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti. Şimşek, "Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda köyümüzden bazı üreticilere hayvancılık desteğinde bulunmuştu. Kooperatif olarak bize de 1500 metre sulama borusu desteği vermişti. Verilen borularla yeni bir havuz sistemi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.