Mersin’in Tarsus İlçe Müftülüğü, öğrencilerin yüzünü güldüren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Müftülüğe ait mobil ikram aracı, Kerim Çeliktaş Türkocağı İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Murat Akçay ve okul müdürü Efkan Dal da katılarak öğrencilere dondurma dağıttı, onlarla sohbet etti. Sıcak havada gelen bu tatlı sürpriz, öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Müftü Akçay, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm bırakmak bizler için büyük bir mutluluk. Onların geleceği için manevi rehberlik görevimizin yanı sıra bu tür sosyal faaliyetlerle de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Müftülüğünün düzenlediği etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından da takdir topladı. Müftülük yetkilileri, benzer sosyal etkinliklerin farklı okullarda da süreceğini belirtti.