Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Entegre Yönetim Sistemi’ faaliyetleri kapsamında 2. Gözetim Dış Tetkiki gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde hizmette kalite standartlarını yükseltmeye devam eden MESKİ, uluslararası standartlara sahip 5 yönetim sistemi ile belgelendirilmişti. Belgelerin devamlılığı; MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve EYS Yönetim Temsilcisi Aybeniz Eltez Uyguç koordinesinde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi faaliyetleri üzerinden denetime tabi tutularak sağlandı.

MESKİ hizmet binaları ve saha çalışmaları detaylı şekilde incelendi

MESKİ’nin tüm hizmet alanları içerisinde 3 gün süren denetim, üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Baş denetçi Zekiye Ayhan, Sibel Merey, Nevin Sanem Seçmenoğlu ve Mehmet Özcan’dan oluşan denetim ekibi, hizmet yerleşkeleri ve detaylı saha ziyaretleri sonrası memnuniyetlerini dile getirdi. Denetim ekibi, MESKİ’nin çalışmalarından son derece memnun kaldı.

Denetçilerden tam not alan MESKİ, entegre kalite yönetiminde gücünü pekiştirdi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından MESKİ’nin hizmet binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı açılış toplantısıyla başlayan denetim, yapılan kapanış toplantısıyla birlikte sona erdi. Toplantıda gözlemlerini paylaşan denetim ekibi; MESKİ’nin işini tüm çalışanların yüksek aidiyet duygusu ile etkili ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünün altını çizdi. MESKİ denetiminden son derece memnun kaldıklarını vurgulayan denetim ekibi, başta MESKİ üst yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.