Mersin’in Tarsus ilçesinde Karabucak endüstriyel sahaları için ’klonal okaliptus’ fidanı üretimi başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Fidanlık Şefliği, Karabucak endüstriyel plantasyon sahalarının fidan ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalara başladı. Fidanlık Şefliği bünyesinde bulunan ısıtmalı seralarda, klonal yöntemle okaliptus fidanı üretimine başlanırken, 5 farklı klondan alınan çeliklerle yürütülen çalışmaların ilk periyodu için toplam 140 bin adet çelik dikimi gerçekleştirildi. Bu üretimle, bölgedeki endüstriyel ağaçlandırma sahalarının fidan ihtiyacı yüksek verimlilikle karşılanmış olacak.

Klonal üretim yöntemi sayesinde, üstün genetik özelliklere sahip ve sahalara daha uyumlu fidanların yetiştirilmesi hedefleniyor.